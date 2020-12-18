Бывшие супруги признались в жестоком убийстве в Вольске

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске арестованы бывшие супруги.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в убийстве.
По версии следствия, они проломили череп и нанесли множественные ножевые ранения 32-летнему мужчине, чье тело было найдено 15 декабря в реке Малыковка в Вольске.
Свою вину 34-летний мужчина и 29-летняя женщина признали полностью.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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