Бывшие супруги признались в жестоком убийстве в Вольске

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске арестованы бывшие супруги.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в убийстве.

По версии следствия, они проломили череп и нанесли множественные ножевые ранения 32-летнему мужчине, чье тело было найдено 15 декабря в реке Малыковка в Вольске.

Свою вину 34-летний мужчина и 29-летняя женщина признали полностью.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.