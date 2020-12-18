Радаев раскритиковал чиновников мэрии за очереди в расчетном центре

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от сотрудников мэрии решить вопрос с очередями в расчетном центре.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, местные жители не раз жаловались, что им приходится простаивать часами в очередях для оплаты счетов.

Валерий Радаев отметил, что это никак не соотносится с лозунгом «Точность. Надежность. Профессионализм», которым позиционирует свою работу САРРЦ.

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