Радаев раскритиковал чиновников мэрии за очереди в расчетном центре

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от сотрудников мэрии решить вопрос с очередями в расчетном центре.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, местные жители не раз жаловались, что им приходится простаивать часами в очередях для оплаты счетов.
Валерий Радаев отметил, что это никак не соотносится с лозунгом «Точность. Надежность. Профессионализм», которым позиционирует свою работу САРРЦ.
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