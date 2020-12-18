В Саратовскую область снова придут аномальные холода

Завтра, 19 декабря, в Саратовской области ожидается -10…-15 градусов на большей части территорий, за исключением крайнего юго-запада, там будет -6…-7 градусов.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, завтра ожидается местами небольшой снег, гололедица, северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

В регион приходит новый антициклон из Скандинавии, поэтому до пятницы погода будет аномально холодной, на 9 градусов ниже климатической нормы.

Начиная с воскресенья, по ночам ожидается -17…-22 градуса, при прояснении до -25, а днем не выше -11…-16 градусов.

В Саратове в ближайшие сутки возможен слабый снег, северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, столбик термометра не поднимется выше -10 градусов. В дальнейшем ожидается -15…-17 градусов ночью и не выше -11…-12 градусов днем, слабый восточный ветер.

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