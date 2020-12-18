В историческом центре Саратова снесли дом 1917 года постройки

Фото пользователя Anastasia Mikhaylova в Facebook

В центре Саратова вчера, 17 декабря, снесли дом — ровесник революции.

- Во сколько камазов поместится типичный саратовский двухэтажный купеческий домик? Город меняется на глазах, невозможно на это смотреть, — написала Anastasia Mikhaylova в соцсети. (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Автор поста в Facebook уточнила, что сносят дом на перекрестке Соборной и Григорьева.

Предполагается, что речь идет о доме №52 по улице Григорьева. По данным сайта «МинЖКХ», он 1917 года постройки.

Анастасия Михайлова отмечает, что город теряет не просто еще один дом — он теряет лицо и память. «И все по закону».

Напомним, ранее дом на Григорьева, 52 планировался мэрией Саратова к сносу, списки расселенных домов, которых вскоре не станет, смогли получить и опубликовали сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в Инстаграм.

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