В Юбилейном появится парк с кинологической площадкой

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Фото: Александр Уриевский
На сегодняшней встрече жителей поселка Юбилейный с чиновниками и депутатом ГД Николаем Панковым обсудили концепцию будущего парка.
Ее обнародовал представитель института урбанистики Александр Страхов.
Предусмотрен автополив, будет кинологическая площадка — в обособлении от остальной территории.
Николай Панков предложил добавить размещение спортивных площадок. Он рассказал, что выступал с предложением перевести их на содержание в областной бюджет.
Представитель СГТУ отметил, что проектировка поселка и размещение соцобъектов осложняется отсутствием центра в местности, он давно застроен высотками.
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