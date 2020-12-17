В Юбилейном появится парк с кинологической площадкой

. Фото: Александр Уриевский

На сегодняшней встрече жителей поселка Юбилейный с чиновниками и депутатом ГД Николаем Панковым обсудили концепцию будущего парка.

Ее обнародовал представитель института урбанистики Александр Страхов.

Предусмотрен автополив, будет кинологическая площадка — в обособлении от остальной территории.

Николай Панков предложил добавить размещение спортивных площадок. Он рассказал, что выступал с предложением перевести их на содержание в областной бюджет.

Представитель СГТУ отметил, что проектировка поселка и размещение соцобъектов осложняется отсутствием центра в местности, он давно застроен высотками.

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