Саратовцев попросили в течение четырех дней сдать разрешения на охоту

В Саратовской области еще 1 декабря подошел к концу сезон охоты на пернатую дичь.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, на это местные жители получили более 7 тыс. разрешений.

В течение 20 дней необходимо сдать документы с отметками о добытых птицах.

Тем, кто не сделает это в течение четырех дней, грозит штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей.

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