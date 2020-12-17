Саратовцев попросили в течение четырех дней сдать разрешения на охоту

В Саратовской области еще 1 декабря подошел к концу сезон охоты на пернатую дичь.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, на это местные жители получили более 7 тыс. разрешений.
В течение 20 дней необходимо сдать документы с отметками о добытых птицах.
Тем, кто не сделает это в течение четырех дней, грозит штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей.
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