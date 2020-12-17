Дом нефтяного техникума на проспекте Кирова признан объектом культурного наследия

Четырехэтажное здание на пересечении проспекта Кирова и улицы Чапаева стало объектом культурного наследия.

Соответствующий приказ подписал глава управления по охране культурного наследия правительства области Владимир Мухин.

Здание дома нефтяного техникума 1933 года постройки сейчас называется зданием института «ГИПРОНИИГАЗ».

К предметам его охраны относятся балконы, наличиники, карниз и другие части дома.

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