Под Саратовом председатель сельхозкооператива задолжал работникам 880 тысяч рублей зарплаты

В Базарном Карабулаке будут судить председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

- Следствие считает, что с февраля по май 2020 года председатель кооператива по выращиванию зерновых культур не платил 27 сотрудникам зарплату и другие выплаты. Таким образом, он задолжал более 880 тыс. рублей. При этом отдать деньги он мог, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки районной прокуратуры.

Свою вину мужчина признал и всем сотрудникам выдал зарплату.

Дело направлено в суд.

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