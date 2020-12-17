Закрытыми из-за коронавируса и ОРВИ остаются 14 школ в Саратовской области

В Саратовской области из-за коронавируса, ОРВИ и гриппа закрыты 14 школ.

- Две школы в Балтайском районе и одна в Балашовском закрыты из-за случаев COVID-19 у 12 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона.

Остальные 11 школ не работают из-за заболеваний ОРВИ и гриппом

Также COVID-19 перевел на «дистанционку» 46 классов, а ОРВИ и грипп — 38 классов.

Полностью перешел на домашнее обучение Аркадакский филиал Балашовского техникума механизации сельского хозяйства. Виной всему ОРВИ и грипп у 48 студентов.

Не работают из-за коронавируса 18 групп в 17 детсадах, а из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты пять детсадов в области и шесть групп в четырех детсадах.

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