За сутки шесть человек умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, самому молодому было 65 лет, а старшему — 79.

- Умерла 68-летняя женщина, страдавшая ранее недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, 59-летняя пациентка, имевшая атеросклероз аорты и коронарных артерий, 66-летняя женщина, страдавшая ожирением. Развитие заболевания у нее осложнилось тромбозом сосудов головного мозга и острой легочно-сердечной недостаточностью, — рассказали в пресс-службе министерства.

Также коронавирус унес жизнь 79-летнего мужчины с артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью легких, 68-летнего с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. У него течение заболевания осложнилось массивной тромбоэмболией легочной артерии. Еще одним скончавшимся стал 65-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и хроническим гастритом.

Всего в Саратовской области насчитывается 334 жертвы COVID-19.

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