Около кожвендиспансера в Саратове нашли труп человека

Около кожвендиспансера на Мясницкой нашли труп
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Волжском районе Саратова сегодня ночью, с 16 на 17 декабря, около кожвендиспансера нашли труп.
- По предварительным данным, местный житель шел домой. Решив срезать путь, он проследовал по лесопосадкам за административным зданием на Мясницкой, 143. Там он обнаружил человека без признаков жизни и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Тело лежало в лесопосадках
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место происшествия и тело мужчины. На вид ему около 50–60 лет, личность устанавливается. Признаков насильственной смерти не нашли.
В рамках доследственной проверки назначена судмедэкспертиза.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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