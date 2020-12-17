Около кожвендиспансера в Саратове нашли труп человека

Около кожвендиспансера на Мясницкой нашли труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова сегодня ночью, с 16 на 17 декабря, около кожвендиспансера нашли труп.

- По предварительным данным, местный житель шел домой. Решив срезать путь, он проследовал по лесопосадкам за административным зданием на Мясницкой, 143. Там он обнаружил человека без признаков жизни и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Тело лежало в лесопосадках Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия и тело мужчины. На вид ему около 50–60 лет, личность устанавливается. Признаков насильственной смерти не нашли.

В рамках доследственной проверки назначена судмедэкспертиза.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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