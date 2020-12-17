Проблемы ЖКХ волнуют саратовцев больше медицины и коронавируса

В Саратовской области граждан больше занимает тема ЖКХ, чем медицина и катастроф.

- За последние три недели она поднялась на три строчки и возглавила рейтинг волнующих тем. С 1 по 17 декабря жители написали в соцсетях на эту тему 270 постов, — подвел статистику Центр управления регионом.

С приходом холодов население стали волновать вопросы отопления: где-то оно недостаточное, а где-то приходится открывать окна для проветривания. Заявителям разъяснили: распределением тепла обязаны заниматься УК И ТСЖ.

На втором месте рейтинга сообщения в категории дороги, таких было 151. Жители улицы Кривохижина в Заводском районе были возмущены тем, что детям приходится идти в школу в обход 1,5 км, так как прямой путь перекрыли забором владельцы многоквартирного дома.

- Выяснилось, что территория была занята незаконно. В мэрии сообщили, что в настоящий момент достигнута договоренность с управляющей компанией ООО «У-Сервис» об открытии ворот металлического ограждения в добровольном порядке в целях обеспечения беспрепятственного прохода, — отметили в ЦУРе.

Всего граждане в соцсетях оставили 1 103 обращения за первую половину декабря. Это на 70% меньше, чем было в ноябре за аналогичный период. Люди обращаются по теме коронавируса, благоустройства, медицины, общественного транспорта, безопасности, образования и соцобслуживания.

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