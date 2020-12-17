Жительница Саратова из-за самоинкассации осталась без 300 тыс. рублей

Жертвами мошенников стали еще две жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 46-летней женщине из Кировского района позвонила неизвестная и рассказала, что на гражданку оформлен кредит в 200 тыс. рублей.

Чтобы предотвратить списание, необходимо сделать «самоинкассацию». Гражданка проделала все, что ей сказали и лишилась денег по-настоящему.

Через некоторое время ей снова позвонили злоумышленники и таким же образом выманили 100 тыс. рублей.

Злоумышленники также оставили без 20 тыс. рублей 37-летнюю жительницу Заводского района города. Ей позвонил якобы работник банка и предложил усилить защиту карты.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

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