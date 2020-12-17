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В Саратове женщина зарезала сожителя после своего дня рождения

Теперь ее будут судить присяжные
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Женщина находится под стражей и ждет суда

Женщина находится под стражей и ждет суда

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова передано в суд уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов», перед присяжными предстанет 25-летняя местная жительница.

По версии следствия, молодая женщина в ночь на 8 февраля, после празднования своего дня рождения, в квартире дома по улице Весенняя, поссорилась с 28-летним сожителем. Она двумя ножами ударила его в спину и убила на месте.

Свою вину женщина не признала, сейчас она находится под арестом.

Орудием убийства стали ножи

Орудием убийства стали ножи

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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