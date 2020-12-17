Ирина Седова назначена министром образования Саратовской области

Ирина Седова

Министром образования Саратовской области назначена Ирина Седова.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, она приступит к работе с 17 декабря.

От своей должности заместителя председателя правительства Ирина Седова освобождена.

Напомним, ранее обязанности министра исполняла Елена Нерозя.

- В связи с изменениями в структуре областного правительства возвращаюсь к работе в должности министра образования. Я благодарю коллег из Минздрава, Минкультуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном правительстве за совместную работу. Могу сказать, что деятельность в статусе зампреда стала для меня колоссальным опытом. Я в очередной раз хочу выразить слова благодарности всем медикам, которые в период пандемии стоят «на передовой». Спасибо и низкий поклон вам за то, что спасаете жизни и бережете нас.

Уважаемые педагоги, сотрудники образовательных организаций, родители! Впереди — огромное количество неотложных дел. От нас с вами, от того, какими сегодня будут расти дети, зависит завтра нашего региона, — прокомментировала кадровые изменения сама Ирина Седова.