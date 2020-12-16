Полицию вызвали в аэропорт «Гагарин» из-за курящего в самолете саратовца

Полицию вызвали в аэропорт "Гагарин". Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В аэропорту «Гагарин» на борт прилетевшего из Москвы самолета вызвали полицию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, один из пассажиров нарушил правила поведения — он курил в туалете.

Полицейские доставили 31-летнего жителя Саратова в дежурную часть. Был составлен протокол.

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