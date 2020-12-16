В Саратове стали чаще ходить к парикмахерам и бровистам на дому

В связи с вводимыми ограничениями и распространением коронавируса в целом в Саратове вырос спрос на услуги красоты на дому.

На 13% чаще стали делать брови и ходить к парикмахерам, на 6% — обращаться за услугами макияжа, на 7% — делать маникюр и педикюр.

Предложения от мастеров увеличились на 22, 20, 13 и 19% соответственно.

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