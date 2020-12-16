У саратовца арестовали «Калину» за 105-тысячный долг по кредитам

«Ладу Калина» арестовали. Фото УФССП по Саратовской области

В Заводском районе Саратова мужчина лишился автомобиля из-за долгов по кредитам.

- Он набрал займов, но выплатить не смог и накопил 105 тыс. рублей долга, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по области.

На мужчину возбудили исполнительное производство и арестовали его «Ладу Калина» 2011 года выпуска.

Если мужчина не отдаст деньги, машину продадут в счет погашения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.