У саратовца арестовали «Калину» за 105-тысячный долг по кредитам

«Ладу Калина» арестовали. Фото УФССП по Саратовской области
В Заводском районе Саратова мужчина лишился автомобиля из-за долгов по кредитам.
- Он набрал займов, но выплатить не смог и накопил 105 тыс. рублей долга, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по области.
На мужчину возбудили исполнительное производство и арестовали его «Ладу Калина» 2011 года выпуска.
Если мужчина не отдаст деньги, машину продадут в счет погашения.
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