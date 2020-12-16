В Петровском районе иномарка насмерть сбила переходившую трассу женщину

Иномарка сбила женщину насмерть Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Петровском районе Саратовской области сегодня утром, 16 декабря, насмерть сбили женщину.

- Авария произошла в 08:00 на 540-м км трассы Нижний Новгород — Саратов. 60-летний водитель Great Wall наехал на 53-летнюю женщину, которая переходила в неположенном месте, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшая скончалась на месте.

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