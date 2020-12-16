Саратовец нашел у себя дома труп брата

Следователи проверяют обстоятельства гибели 32-летнего мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова мужчина нашел тело своего брата.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка по факту смерти 32-летнего мужчины.
Житель дома по улице Прудная 15 декабря пришел к себе вместе с приятелем. На диване он увидел тело своего брата и вызвал полицию.
Начата проверка. Судебный эксперт не нашел на трупе внешних признаков насильственной смерти.
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