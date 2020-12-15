В Саратовской области за год будут реализованы 35 инвестпроектов на 17 млрд рублей

Валерий Радаев провел совещание по инвестпроектам в Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по инвестиционным проектам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в 2020 году запланировано реализовать 35 проектов на 17 млрд рублей. Они позволят создать около 750 рабочих мест.

Уже завершены: Новопушкинский мясокомбинат в Энгельсском районе, линия по производству рельсового скрепления «Фоссло Фасэнинг Системс Рус», Дергачевская солнечная электростанция, новое импортозамещающее производство на заводе «Сигнал» им. А.И. Глухарева.

В завершающей стадии 19 проектов: на АО «Металлургический завод Балаково», АО «НПП «Алмаз», ООО «ЮКОЛА-нефть» и других предприятиях.

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