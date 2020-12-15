Валерий Радаев начал серию совещаний по основным направлениям работы

Радаев на совещании по инвестициям 15.12.20. Фото пресс-службы губернатора

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев начал серию совещаний с руководителями министерств по отраслям.

Встреча 15 декабря посвящена инвестиционным проектам. Глава региона призвал озвучить топ-10 направлений.

Следующие встречи будут посвящены развитию социальной инфраструктуры, дорожной сети, сельского хозяйства.

Кроме того, глава региона остановился на поддержке медицины. По его словам, для первичного звена на следующем году из федерального бюджета предусмотрено выделить 1,8 млрд рублей. А в целом — до 10 млрд.

Валерий Радаев назвал «критическим моментом» рост безработицы и призвал найти выход из ситуации.

- Жителям это надо рассказывать, мы для чего все это делаем? Не друг другу это рассказывать, а каждый житель должен знать, — заявил во вступительном слове Валерий Радаев.

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