Около поликлиники в Саратове упал и умер мужчина

В Саратове сегодня, 15 декабря, около поликлиники №3 на Большой Горной умер 72-летний мужчина.

Как сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь Минздрава области Анастасия Усова, ЧП случилось около 11:30. Пенсионер потерял сознание на улице.

- В соседнем здании находится Центр медицины катастроф. Медики увидели, что мужчина упал, поспешили оказать ему оперативную помощь, но он умер практически мгновенно, — рассказали в министерстве.

Точную причину смерти пенсионера выяснят после патологоанатомической экспертизы.

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