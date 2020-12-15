Руководство СГЭТ пошло на сотрудничество с блогерами ВКонтакте

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Сегодня, 15 декабря, первый замглавы администрации Саратова Сергей Грачев, представители МУПП «Саратовгорэлектротранс» и администраторы группы ВКонтакте «Трамваи и троллейбусы Саратова» обсудили дальнейшее сотрудничество.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

Напомним, МУПП «Саратовгорэлектротранс» ранее объявлял группу «Трамваи и троллейбусы Саратова» неофициальным источником. А диспетчерам запретили передавать информацию в этот паблик.

- Для руководства СГЭТ избежать критики важнее, чем дать возможность горожанам получать информацию о движении транспорта, задавать вопросы о работе трамваев и троллейбусов и высказывать свои предложения, — писали о причинах таких ограничений в паблике.

В итоге была создана новая группа, с официальными и объективными данными. Горожанам это не пришлось по душе, ведь о своевременности ответов на запросы теперь речи не шло. А это очень важный критерий, особенно если ты стоишь и ждешь транспорт на морозе.

Во время сегодняшней встречи обе стороны решили сотрудничать, в дальнейшем будет обсуждено, в каком именно формате.

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