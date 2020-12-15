Двое мужчин и четыре женщины умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались шесть человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, это двое мужчин и женщина.

Все погибшие страдали хроническими заболеваниями. У 65-летнего мужчины — ишемическая болезнь сердца, а у 74-летнего — гипертония, которая осложнилась острым респираторным дистресс-синдромом.

45 и 59-летние женщины страдали ожирением и гипертонией. У 69-летней пациентки была ишемическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных сосудов. У 63-летней — также ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет, диабетическая ангиопатия и полинейропатия.

Всего в регионе от коронавируса скончались уже 322 человека.

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