В селе Ахмат мужчина избил женщину молотком по голове

Мужчина сознался в избиении женщины молотком Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Красном Куте Саратовской области 34-летнего ранее судимого мужчину отправили под стражу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в том, что он забил односельчанку до смерти.

ЧП случилось в селе Ахмат вечером 22 ноября. По версии следствия, мужчина гостил у старшего брата и вместе с ним и двумя женщинами распивал алкоголь. Во время застолья он поссорился с 29-летней гостьей. Якобы та оскорбила его мать и похитила телефон.

В ярости мужчина схватил молоток и трижды ударил женщину по голове, а также кулаком по затылку. Позже, опомнившись, он попытался оказать первую помощь и помирился с потерпевшей.

Мужчина ударил женщину по голове молотком Фото: СУ СКР по Саратовской области

Но история на этом не кончилась — женщина осталась в доме и в следующие дни почувствовала себя плохо. 28 ноября ее госпитализировали на скорой помощи, но 7 декабря она умерла в больнице.

Причиной смерти стала тупая травма головы, ушиб мозга.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Мужчина отправлен под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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