Рецидивист в Аткарске угнал иномарку у собутыльника

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В полицию Саратова поступило заявление об угоне Lifan Breez в Аткарске. Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам потерпевшего, он хватился транспорта после выпивки в компании знакомых.

На место происшествия выехали следователи. Угнанное авто с техническими повреждениями обнаружили на соседней улице от места пропажи.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.

На него завели уголовное дело.

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