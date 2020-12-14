Рецидивист в Аткарске угнал иномарку у собутыльника

Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В полицию Саратова поступило заявление об угоне Lifan Breez в Аткарске. Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам потерпевшего, он хватился транспорта после выпивки в компании знакомых.
На место происшествия выехали следователи. Угнанное авто с техническими повреждениями обнаружили на соседней улице от места пропажи.
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.
На него завели уголовное дело.
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