Горящую квартиру в Саратове тушили 12 человек

В прошлую субботу, 12 декабря, в 1:40 12 пожарных и две единицы техники выехали тушить двухквартирный дом на Моторной улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, ЧП в Ленинском районе города произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Пламя на площади 86 кв. м ликвидировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.