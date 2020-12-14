Горящую квартиру в Саратове тушили 12 человек

В прошлую субботу, 12 декабря, в 1:40 12 пожарных и две единицы техники выехали тушить двухквартирный дом на Моторной улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, ЧП в Ленинском районе города произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Пламя на площади 86 кв. м ликвидировали.

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