Сосна в Татищевском районе еще время Наполеона помнит

Саратовская область вошла во всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, московские эксперты вместе с его сотрудниками в рамках программы обследовали два дерева в Татищевском районе. Это сосна в сельском парке села Губаревка, который относится к усадьбе помещиком Шахматовых, особой охраняемой зоне. А еще ель, которая растет в Полчаниновском приусадебном парке.

Экспертиза показала, что первому дереву 224 года, второму 129. Они оба занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №№905 и 955.

Чтобы понять, насколько это старые деревья, можно вспомнить события истории. К примеру, в 1796 году, когда возле сегодняшней Губаревки Татищевского района начала расти сосна, умерла российская императрица Екатерина II, в том же году состоялось бракосочетание генерала Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, а указом императора Павла I упразднено Саратовское наместничество, его уезды распределены между Пензенской и Астраханской губерниями. Между тем эта сосна может считаться ровесницей Саратовской губернии, ведь указом от 5 марта 1797 года Пензенская губерния была переименована в Саратовскую и губернским городом назначен Саратов.

Сейчас в том же реестре уже есть черешчатый дуб из поселка Барсучий Лысогорского района, которому 221 год.

В следующем году эксперты обследуют дуб-великан, который растет на Кумысной поляне в Саратове.

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