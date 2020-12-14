Сантехник в Саратове взял 14 тысяч рублей аванса и исчез

Сантехника из Саратова стали подозревать в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, под статью он попал, когда обманул клиента.

- Заявитель рассказал, что нанял его для выполнения в квартире сантехнических работ и заплатил 14,1 тыс. рублей аванса. Специалист деньги взял, а работу не выполнил, — уточнили в полиции.

Правоохранители нашли 43-летнего ранее не судимого мужчину и возбудили дело. Он признался в афере и в том, что деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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