Пенсионерка пострадала в ДТП на проспекте Фридриха Энгельса

В Энгельсе столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2114
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области вчера днем, 13 декабря, столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2114.
- В 14:45 у дома №2 по проспекту Фридриха Энгельса 32-летний водитель «Приоры» при повороте налево не уступил встречной «четырнадцатой», за рулем которой был 21-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В аварии пострадала 69-летняя пассажирка авто виновника. Ее госпитализировали.
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