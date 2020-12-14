Пенсионерка пострадала в ДТП на проспекте Фридриха Энгельса

В Энгельсе столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2114 Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера днем, 13 декабря, столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2114.

- В 14:45 у дома №2 по проспекту Фридриха Энгельса 32-летний водитель «Приоры» при повороте налево не уступил встречной «четырнадцатой», за рулем которой был 21-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В аварии пострадала 69-летняя пассажирка авто виновника. Ее госпитализировали.

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