На даче под Саратовом пьяный мужчина нечаянно убил соседа

Мужчина ударил соседа кулаком в грудь
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова будут судить 41-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Следствие считает, что вечером 3 октября он находился на даче в СНТ «Латухино». Будучи пьяным, мужчина развязал конфликт с соседями — семейной парой с внуком. Он ударил 60-летнего мужчину кулаком в грудь, от чего тот упал и ударился головой о каменную тротуарную плитку.
После этого злоумышленник скрылся, а пострадавший был госпитализирован, но 14 октября скончался в больнице.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело передано в суд.
Пострадавший ударился головой о тротуарную плитку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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