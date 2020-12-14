На даче под Саратовом пьяный мужчина нечаянно убил соседа

Мужчина ударил соседа кулаком в грудь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова будут судить 41-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Следствие считает, что вечером 3 октября он находился на даче в СНТ «Латухино». Будучи пьяным, мужчина развязал конфликт с соседями — семейной парой с внуком. Он ударил 60-летнего мужчину кулаком в грудь, от чего тот упал и ударился головой о каменную тротуарную плитку.

После этого злоумышленник скрылся, а пострадавший был госпитализирован, но 14 октября скончался в больнице.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело передано в суд.

Пострадавший ударился головой о тротуарную плитку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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