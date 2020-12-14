Пассажирка Volkswagen пострадала в ДТП на Рижской в Саратове

Столкнулись две иномарки
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера, 13 декабря, случилось ДТП на улице Рижская.
- В 15:30 напротив дома №20 40-летняя женщина за рулем Hyundai ix35 выезжала с прилегающей территории и врезалась в Volkswagen Passat, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Столкнулись две иномарки
Фото: ГИБДД по Саратову
Пострадала 62-летняя пассажирка второй машины. Ее госпитализировали.
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