Три женщины и двое мужчин в Саратовской области скончались из-за коронавируса

Сегодня, 13 декабря, из-за коронавируса не стало пятерых жителей Саратовской области.
По информации минздрава региона, болезнь не смог победить 54-летний мужчина с впервые выявленным сахарным диабетом и вторичной гипертензией, 60 и 69-летние женщины, страдавшие ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.
Скончалась 83-летняя пациентка с стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и хроническим панкреатитом, 71-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и мерцательной аритмией.
Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 311.
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