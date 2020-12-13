Еще 260 случаев коронавируса выявлено в Саратовской области

На утро 13 декабря в Саратовской области выявлено 260 случаев заражения коронавирусом.

Основная масса это саратовцы — 98, 22 в Балаковском районе, 19 в Энгельсском.

Среди заболевших больше всего лиц старше 60 лет — 95, двум не исполнилось и 14 лет.

С пневмонией новая инфекция протекает у 239 человек, с ОРВИ у восьми, бессимптомно у 13.

Общее число заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 30506 человек. Выздоровели с начала эпидемии 25840 человек, за сутки — 218.

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