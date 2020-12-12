Роман Бусаргин попросил прокуратуру и УФАС начать проверки саратовских аптек

Роман Бусаргин провел совещание по ситуации с лекарствами в саратовских аптеках

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел 12 декабря совещание с руководителями медицинских организаций.

Как сообщил он на своей странице в Instagram, темой совещания стало обеспечение жителей лекарствами.

Сейчас поставки наиболее востребованных препаратов выросли на 18-20% минимум, а иногда и в два раза. Но жители все равно зачастую не могут найти нужное лекарство или обнаруживают, что цена на него существенно выросла.

- Обратился к руководителям УФАС и прокуратуры региона с просьбой на следующей неделе организовать проверки аптек по ценам на медикаменты. Комитету по государственному регулированию тарифов поручено в рамках своих полномочий также заняться этим вопросом, — заявил Бусаргин.

Министерству экономического развития поручено проанализировать ситуацию в аптеках, которые находятся в отделенных районах. Туда поставки могут быть увеличены, если возникнет необходимость.

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