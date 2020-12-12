Вячеслав Володин возмутился низкой зарплатой учителей в Саратове

Во время визита в Саратовскую область председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поднял вопрос о заработной плате учителей.
Он отметил, что уровень зарплаты должен быть пропорционально нагрузке.
Однако, по словам Володина, самая большая нагрузка по нормативу ложится на педагогов в Саратове, так как тут самые большие школы, но зарплата ниже, чем в Энгельсе и Балаковском районе. При этом в областном центре выше тарифы и цены.
- Это вопрос справедливости, — отметил Вячеслав Володин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.