На карантин из-за коронавируса и ОРВИ закрыты 13 саратовских школ

В Саратовской области из-за коронавируса на сегодня, 11 декабря, закрыты шесть школ.

- Не работают по одной школе в Хвалынском, Федоровском, Краснокутском, Балтайском, Екатериновском и Балашовском районах — это 998 учеников и 111 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Также частично переведены на «дистанционку» 48 классов.

Из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты семь школ — это затронуло 501 ребенка. Также частично закрыты 46 классов в 20 школах.

В связи с выявленным случаем коронавируса не работает Хвалынский агропромышленный лицей. На дому учатся 320 студентов из 15 групп.

ОРВИ и грипп повлияли на то, что почти половину ребят из Ершовского агропромышленного лицея и Аркадакского филиала Балашовского техникума механизации сельского хозяйства перевели на «дистанционку».

Полностью закрыты пять детсадов — два в Екатериновском, по одному в Аркадакском, Романовском и Балаковском районах. Также не работают 16 групп в 15 садиках.

В восьми вузах области на дистанционное обучение перешли 99 групп, в СГУ не менее 60% учебных занятий переведены на дистант.

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