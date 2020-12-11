В Саратовской области построят 50 объектов здравоохранения

В рамках селекторного совещания губернатора Саратовской области Валерия Радаева с главами районов были озвучены планы по развитию здравоохранения.

Профильный министр Олег Костин отметил, что планируется построить 50 объектов на почти 5 млрд рублей.

Речь идет о больницах и новых отделениях в уже существующих, ФАПах и других.

Капитальный ремонт пройдет в 73 поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, стационарах.

Закупят 1738 единиц медицинского оборудования на 3,8 млрд рублей, а для медучреждений — 248 автомобилей.

Определены две уполномоченные организации для вакцинации от коронавируса в областном центре — поликлиника №2 и саратовский аптечный склад. Привиться можно будет в 66 медучреждениях.

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