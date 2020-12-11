Путин присвоил начальнику саратовского МЧС генеральское звание

Начальник ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин получил звание генерал-майора внутренней службы.

Об этом гласит соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что Алексей Татаркин вступил в свою должность в феврале 2019 года, на тот момент он был полковником.

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