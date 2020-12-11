По пути к аэропорту «Гагарин» появится путепровод для объезда переезда и фонари

На дороге к аэропорту «Гагарин» появится освещение и путепровод через железнодорожные пути.

Такая информация появилась в Инстаграм сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина после обсуждения Южного подхода к воздушной гавани с представителями власти области.

Ранее граждане обращались к председателю ГД из-за того, что бывает закрыт переезд у села Новая Липовка. Поэтому пассажиры опаздывали на рейсы.

В следующем году появится освещение, также разработан проект путепровода.

Кроме того, Володин предложил запроектировать объездную дорогу вокруг Дубков, чтобы существующая не разрезала поселок, и рассмотреть возможность создания резервных участков дорог на Южном подходе, чтобы автомобилисты не слетали в кювет на резких поворотах.

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