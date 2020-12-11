В Саратовской области от коронавируса умерли 300 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за сутки коронавирус унес жизни пяти женщин и мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве региона, умерли женщины 53 и 69 лет, страдавшие сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Также скончалась 71-летняя женщина с артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца. Коронавирус у нее нашли после смерти.

Умерли две женщины 72 и 73 лет. У них была ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Скончавшийся от коронавируса мужчина страдал диабетом с сосудистыми осложнениями.

Таким образом, в Саратовской области количество умерших от COVID-19 достигло 300.

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