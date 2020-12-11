В ДТП на проспекте 50 лет Октября в Саратове пострадала девушка

В аварии пострадала девушка Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 10 декабря, столкнулись ВАЗ-2110 и Hyundai i30.

- В 22:00 на перекрестке улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября 21-летний водитель отечественного авто врезался в иномарку, за рулем которой был 26-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка ВАЗа. Ее госпитализировали.

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