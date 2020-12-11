За сутки в Саратовской области заразились 263 человека

Побит очередной рекорд по числу выявленных случаев коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 11 декабря в Саратовской области зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 194 человека.

Общее число заразившихся составляет 29 982, а выздоровевших — 25 415.

Заболевание пневмонией и ОРВИ у новых зараженных распределилось примерно поровну — 127 и 122 человека соответственно. У 14 граждан симптомов нет.

Среди новых зараженных 15 несовершеннолетних и 113 человек старше 60 лет.

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