За сутки в Саратовской области заразились 263 человека

Побит очередной рекорд по числу выявленных случаев коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утром 11 декабря в Саратовской области зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 194 человека.
Общее число заразившихся составляет 29 982, а выздоровевших — 25 415.
Заболевание пневмонией и ОРВИ у новых зараженных распределилось примерно поровну — 127 и 122 человека соответственно. У 14 граждан симптомов нет.
Среди новых зараженных 15 несовершеннолетних и 113 человек старше 60 лет.
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