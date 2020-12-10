В мэрии Саратова отменили постановление об увеличении расходов на пиар

В мэрии Саратова отменили постановление о дополнительном финансировании на пиар деятельности администрации.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, документ был издан, но вот изменения туда внесли ошибочно.

- Изначально средства предполагались на опубликование нормативно-правовых актов, но из-за технической ошибки и человеческого фактора произошло увеличение финансирования по другой статье расходов, — отметил замглавы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак.

Он отметил, что сотрудника, допустившего ошибку, привлекут к дисциплинарной ответственности.

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