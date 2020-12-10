МЧС: Половина погибших на пожарах в Саратовской области были пьяны

В Саратовской области за 11 месяцев 2020 года на пожарах погибли 147 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, среди них двое детей.

При этом почти половина погибших были пьяны.

Большая часть смертей, 100, приходится на пожары, возникшие из-за неосторожного обращения с огнем. Из-за нарушений правил работы электроприборов погибли 22 человека, а из-за печей — 10.

За 11 месяцев в общей сложности в области произошло 10 238 пожаров. Из них по вине пьяных граждан — 159. Еще 46 возгораний устроили дети.

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