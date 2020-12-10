Панков: Володин открыто говорит о городских проблемах

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Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов», что развитие города зависит от качества управления. Об этом шла речь во время обсуждения председателем Госдумы Вячеславом Володиным развития Саратова.

- Володин просит обратить внимание на город Саратов. Да, в таком объеме средств в городе ранее не было. А это не главное. Необходимо представлять самим, каким должен быть город, и вовлечь в это жителей. Именно жители города дадут предложения о перспективах его развития, — написал Панков.

По его словам, власть и жителей объединит работа над ошибками.

- Необходимо менять систему управления районов города. Вопрос не в количестве чиновников. Вопрос в управлении и создания условий. И в Поливановке, и в Комсомольском, и в Агафоновке, и в других точках города, — заявил парламентарий.

Также он написал, что бизнес желал прибрать к себе земли в Елшанке, откуда Володин переселил жителей в дом по благотворительному проекту. Теперь на этих землях собираются строить жилье для медиков из будущей инфекционной больницы.

- Спикер открыто говорит о городских проблемах. И о ларьках, другом имуществе, которое раньше увели от горожан. И здесь необходимо власти через суды возвращать жителям, — пишет Панков.

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