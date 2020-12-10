За сутки аферисты обогатились на 3,5 млн рублей за счет саратовцев

В Саратовской области за сутки аферисты обманули 21 человека.

- Граждане лишились более 3,5 млн рублей. Один из них перевел мошенникам около миллиона, поверив, что разговаривает с сотрудником банка. Тот сообщил ему о списании средств и взятом на него кредите. После этого мужчина перевел 647 тыс. своих средств, а также 336 тыс., взятые в кредит по совету афериста, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Всего с начала года от действий мошенников пострадали более восьми тыс. жителей области.

В главке напоминают, что нельзя переводить незнакомцам деньги, и о том, что настоящие сотрудники банков не спрашивают пароли и коды из СМС.

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