Валентина Гречушкина стала главой Краснокутского района

Валентина Гречушкина Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 10 декабря, комиссия избрала главу Краснокутского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве по делам территориальных образований, руководить районом будет Валентина Гречушкина. Она принесла присягу.

Гречушкиной пожелали успехов в достижении ставящихся президентом и губернатором задач и высоко оценили ее опыт и деловые качества.

Напомним, ранее Валентина Гречушкина возглавляла Дергачевский район, была также зампредом областного правительства.

В состав Конкурсной комиссии, которой были выбраны кандидаты на замещение должности главы района, входили представители органов местного самоуправления, а также назначенные губернатором министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Павел Мигачев, депутаты областной думы Сергей Харьков и Евгений Ковалев.

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