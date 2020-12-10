До восьми вечера в двух районах Саратова отключили воду

Сегодня, 10 декабря, в двух районах Саратова отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 ограничено водоснабжение в квадрате улиц Первомайская — Некрасова — Волжская — Радищева.

Также воды нет на Загороднева от Ломоносова до Зеркальной, на Зеркальной от Загороднева до 2-й Прокатной и в квадрате улиц Антонова — Днепропетровская — 2-я Электронная — Чехова.

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